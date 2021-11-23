Tarım kredileri Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında onaylanan tarım ve hayvancılık alanındaki çeşitli kredi destekleri Resmi gazete’de yayımlandı. Alınan kararlarda kredi, kredili atışlar, faiz farkı fonu destekli çeşitli ürün satışlarıyla ilgili detaylar açıklandı.

Söz konusu kararlar arasında şu başlıklar yer aldı:

“Küçükbaş hayvan besleyicilerine sözleşmeli ve kredili olarak yemlik arpa satılması”, “Toprak Ürünleri Kurumu ve Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd.'den tohumluk materyali (arpa, buğday) alacak zahire üreticilerine faiz farkı fonu destekli kredi sağlanması” ve “Faiz farkı fonu destekli kimyevi gübre sağlanması”