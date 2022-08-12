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Tarım Dairesi analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi analiz sonuçları açıklandı

İthal ürünlerde test yapılan 32 numune de temiz...  Yerli ürünlerde 16  numuneden 14 numune temiz, 2 üründe  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Tarım Dairesi 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

Açıklamaya göre; ithal ürünlerde 32 numunede 32 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 16  numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanıldı.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

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