Tarım Bakanlığı'nda gergin bekleyiş

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, Pazartesi günü Lefkoşa’da başlattığı eylem dördüncü gününde. Dün akşam saatlerinde önce hayvan üreticileri ile görüşen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu daha sonra üreticinin taleplerini aksam saatlerinde Başbakan Ersan Saner ile görüşeceğini duyurmuştu.

Hayvancılar Birliği’nin 6 maddelik talepleri neler?

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,

3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,

4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,

5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,

6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.

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11.35 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri temsilcileri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakın Nazım Çavuşoğlu ile toplantıya girdi.

11.00 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri bugün saat 11.00'de Tarım Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecekleri bildirilmişti. Hayvan Üreticileri bakanlık önünde toplandı bakanın gelmesini bekliyor.