Bin araçla gelecekler

TRAFİK FELÇ OLDU… Girne Kapısında oturma eylemi yapan hayvan üreticileri trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Bazı araç sürücüleri kaldırımdan kaçarak trafikten kurtulmak istedi, eylemciler önlerini kesti. Polisin müdahale ettiği olayda, polis ve eylemciler arasında gergin anlar yaşandı.

SÜT DÖKTÜLER, YUMURTA ATTILAR… Hayvan üreticileri dün sabah Tarım Bakanlığına ellerinde kalan litrelerce sütü döktü, yumurta attı. Meclise yürüyen eylemciler, Meclis kapısına ve penceresine yumurta atarak tepki gösterdi.

Devrim DEMİR

Hayvan üreticilerinin Pazartesi günü başlattığı eylem üçüncü günü geride bıraktı. Hayvancılar Birliği 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesi ile tarım Bakanlığı ve Meclis önünde eylemlerini dün de sürdürdü.

Tarım Bakanlığı önünde dün sabah sütleri döken eylemciler, Lefkoşa Terminal çemberi daha sonra da Anıt Çemberini traktörler ve iş araçları ile kapatmak istedi, polis müdahale etti.

Çok sayıda polisin takviye gönderildiği eylem, bugün de devam edecek.

Tarım Bakanlığı önünde ‘şok’ eylem…

Eylemlerinin üçüncü gününde Tarım Bakanlığı önünde dün sabah ‘şok’ eylem yapan hayvan üreticileri ellerinde kalan litrelerce sütü bakanlık önüne döktü. Güzelyurt ve bölgesinden yaklaşık 30 aracın daha eklendiği eylemde bakanlığa süt döküldü, onlarca yumurta fırlatıldı.

Polis ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı… Trafik felç oldu…

Traktörler ve iş araçları ile Lefkoşa Terminal Çemberi ve anıt Çemberini kapatmak isteyen eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Yüzlerce polisin takviye gönderildiği eylem Lefkoşa sokaklarında devam etti. Hayvan üreticileri ve onlarca polis Lefkoşa sokaklarında dolaştı. Girne Kapısında oturma eylemi yapan hayvan üreticileri trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Bazı araç sürücüleri kaldırımdan kaçarak trafikten kurtulmak istedi, eylemciler önlerini kesti. Polisin müdahale ettiği olayda, polis ve eylemciler arasında gergin anlar yaşandı. 15 dakikalık oturma eylemi sonrası, hayvan üreticileri yeniden Meclis’e yürüdü.

Meclis’e yumurta attılar…

Hayvan üreticileri dün eylemlerinin üçüncü gününü geride bırakırken, Pazartesi günü meclis önüne koydukları iş araçları ve traktörleri çekmediler. Eylemciler, dün yanlarında getirdikleri çok sayıda yumurtayı Meclisin kapı ve pencerelerine atarak tepki gösterdiler.

Akşam saatlerinde Çavuşoğlu ile görüştüler… Sonuç alınmadı..

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerinin, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantı sonunda açıklama yaptı. Çavuşoğlu, hayvancıların taleplerinin değerlendirildiğini belirterek, "Başbakanlığa giderek, hükümetle birlikte hayvancıların taleplerini görüşeceğiz. Toplantı sonuçlarını da paylaşacağız" dedi. Çavuşoğlu, dengeli bir çözüme ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, aile işletmelerine herhangi bir zarar gelmemesi yönünde aldıkları tedbirlerin farkında olunmasını istediklerini kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, şu anda neticelenen bir konu olmadığını, taleplerinin çözüm noktasına ulaşılmadığını vurguladı. Naimoğulları, Tarım Bakanı Çavuşoğlu'nun hükümet yetkilileri ile görüşeceğini, toplantı sonuçlanana kadar da eyleme devam edeceklerini vurgulayarak, "Yarın da eylem devam edecek" dedi.

Naimoğulları: “Küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumak zorundayız”

Hükümetin durumun ciddiyetini kavramasını isteyen Naimoğulları, "Bu işin parayla çözülmeyeceğini, tedbirlerin alınması ve belli açılımların yapılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumak zorundayız. Bunların ciddi anlamda desteklenmesi lazımdır. Keçi sütünün alım garantisinde olduğunu ama alınmadığını da belirttik. Maddelerin bir tanesinde ciddi anlamda elimizi taşın altına koyacağız. Gittiğimiz yol doğru değildir, ne olacağı belirsizdir. Üretimin kalite standartlarını, niteliği açısından düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler Birliği’nden ‘destek’ istediler…

Toplantının ardından Hayvancılar Birliği yönetiminden bir grup, Çiftçiler Birliği'nden destek talep etti. Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçilerle hayvancıların bir olduğuna dikkat çekerek, "Biz sizinle ortak bir eyleme varız. Yeter ki ortak noktada buluşalım" dedi. Kelle, "Bunun adı ortak eylem olsun" ifadelerini kullanarak, yüksek katılımlı bir eyleme hazır olduklarını dile getirdi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle de bin araçlı bir eylem talebinde bulunarak, "999 araç olursa kabul etmem" diyerek, toplantıdan çıkacak sonuca göre ortak eyleme hazır olduklarını yineledi.