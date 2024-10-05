Tarım Bakanlığı uyardı: “Hayvan beslemesinde küfe dikkat edilmeli. Bugünlerde üreticiler sık sık Aflatoksinle karşılaşıyor” 

Tarım Bakanlığı, hayvan beslemesinde küfe dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, yemlerin, nemsiz ve iyi havalandırılmış koşullarda depolanması, küflü yemlerin hayvanlara yedirilmemesi, böcek ve fareyle mücadele edilmesi, ağıllarda küf önleyiciler kullanılması, sağım yerlerinin ve süt depolarının hijyenik tutulması konusunda üreticileri uyardı.

Tarım Bakanlığı, gıda ve yemlerde en önemli bulaşanlardan biri olan, hayvan ve insan sağlığını etkileyen Aflatoksinler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Aflatoksinlerin gıda ve yemlerin üzerinde veya içinde bulunan Aspergillus flavus veya Aspergillus parasiticus mantarları tarafından üretilen küf zehirleri olduğu aktarılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bugünlerde de hayvan üreticilerinin sık sık Aflatoksinle karşılaştığı, bunun da ekonomik kayıplara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu bilgiler paylaşıldı:

“Aflatoksin oluşumunda nem, sıcaklık, depolama, havalandırma, böcek ve fare istilası ve hasat sırasındaki mekanik kayıplar en önemli faktörler arasında yer alırlar. Özellikle yemlerin depolandığı yerlerde nemin yoğunlaşması, çatıdan suların sızması ve yem maddelerinin bu olumsuz koşullarda uzun süreli depolanması küf gelişimi ve buna bağlı olarak Aflatoksin oluşumunu artırır. Ayrıca kaba yem balyalarının açıkta bırakılması Aflatoksin oluşumunu hızlandırır. Böceklerin ve farelerin yemlere zarar vermesi sonucunda meydana gelen kızışma Aflatoksin üretimin artırır. Hayvanları küflü yem (dane yem, kuru ot, sap-saman) ile beslendiği takdirde sütte aflatoksin oluşur. Aflatoksinle bulaşmış yemler çiftlik hayvanlarına yedirildiğinde tüm Aflatoksinlerin en aktif ve en toksik olanı Aflatoksin B1 (AFB1) hayvanın bünyesinde metabolizma sonucu Aflatoksin M1 formuna dönüşüp, süt ve süt ürünlerine geçebilmektedir. Sütün peynir yapılması halinde ise, sütte bulunan Aflatoksin M1 (AFM1) miktarı (ortamdan su uzaklaştırıldığı için) genellikle peynirde 3-5 kat daha artmaktadır. Hijyenik olmayan sağım yerleri Aflatoksin üretimini hızlandırır.”

Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında sağlıklı üretim yapılması esnasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili “0392 – 22 83 685” numaralı telefondan Hayvancılık Dairesi’ne ulaşılması da istendi.