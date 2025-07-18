"Tarafımıza karşı şeffaf ve adil bir tutum sergilenmediği gözlemlenmiştir"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Girne Bölge Komisyonu Başkanı Dr. Ecz. Mehmet Kamiloğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden toplu şekilde istifa ettiklerini açıkladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, istifaya gerekçe olarak; son dönemdeki nöbet listesi düzenlemelerinde yaşanan adaletsizlikler, komite görüşlerinin dikkate alınmaması, meslek ahlakıyla bağdaşmayan ithamlar ve yönetimin sürece dair duyarsızlığı gösterildi.

2023 yılında yapılan genel kurulda seçilerek göreve gelen Girne Komisyonu, süreci KTEB Yönetim Kurulu ile istişare içinde yürütmeye çalıştıklarını ancak buna rağmen “hakaret içeren söylemler” ve “asılsız ithamlar”la karşılaştıklarını ifade etti. Ayrıca komitenin önerdiği çözüm önerilerinin dikkate alınmaması ve bölge kurulunun yetkilerinin hiçe sayılması nedeniyle görevlerini sağlıklı bir şekilde sürdüremediklerini vurguladı.

Açıklamada, “KTEB Yönetim Kurulu’nun tarafımıza karşı şeffaf ve adil bir tutum sergilemediği, komisyona yönelik dışlayıcı ve saygısız yaklaşım sergilediği” belirtildi.

Komite, yeni belirlenecek Girne Bölge Komisyonu’na başarı dileklerini iletirken, KTEB yönetiminden tüm meslektaşlara eşit mesafede duran, adil ve kapsayıcı bir yaklaşım beklediklerini kaydetti.