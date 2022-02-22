Tango Siempre Cyprus 10. yaşını kutladı

Murat OBENLER

Ülkemizin en köklü dans okullarından Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği, 10. Kuruluş yıldönümünü 18-20 Şubat tarihlerinde The Olive Tree Otel’de gerçekleşirdikleri çok görkemli bir törenle kutladılar. Raşit Türkeri ve Ayşegül Türkeri çiftinin kurduğu ve bugüne kadar içinde yer aldığı Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği (Tango Siempre Cyprus) tarafından organize edilen 3 günlük etkinlikte dans hocaları tarafından masterclass’lar ve şovlar, milonga geceleri yer alırken 10. yıl pastası da tüm konukların katılımıyla hep birlikte kesildi.



Kutlamalara birçok milletten dansçı katıldı,dansçılar piste sığmadı

Sunuculuğunu Oya Kutsal’ın yaptığı geceye adanın her iki tarafından da farklı milletlerden dansçılar katılırken milongalar adeta uluslararası dans yarışması pistlerini aratmadı.



Maestro Utku & İris Küley ve Tolga & Melike Şahin çiftlerinin şovları büyüledi

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin önemli okullarından biri olan Akademia Del Tango Kurucu ve eğitmenleri Utku & İris Doğdu Küley ve okulun İzmir temsilcileri Tolga Şahin & Melike Karadağlı Şahin muhteşem showları ve workshopları ile katılımcıları büyülediler, organizasyonun Dj leri Ankara'dan Murat Gurmen ,İstanbul'dan Utku Küley ve TangoSiempre ailesinden Raşit Türkeri ve Engin Arca etkinliğin nabzını tuttular ve unutulmaz rüya gibi bir haftasonu yaşattılar.



Türkeri: “Derneğimiz büyük organizasyoları ile dünyada yerini almayı başardı”

10.yıldönümüde hem dernek çalışmaları hem de etkilik ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ayşegül Türkeri, “TangoSiempre Derneği kurucu ve eğitmenleri organizasyonları ile dünyada yerini almayı başardı ve dünya standartlarında birçok büyük organizasyona imzasını attı. Dünya yıldızlarını ve orkestralarını büyük bir özveri ile adamızda misafir ederek, etkinlik için birçok insanın adaya yurtdışından gelmesi ile hem turizime katkı sağlayıp hem de dünya kültürü olan Arjantin tangosunu adamızda tanıttı . Bünyesinde birçok gence olanak sağlamaya devam eden dernek ilk olarak Ahmet Alasya & Emine Yetkinel'i eğitmen kadrosuna kattı. Dj kadrosuna ise Yasemin Müderris'i kattı. Ayrıca yeni partner olmalarına rağmen özveri ile çalışıp tüm aileyi gururlandıran TangoSiempre ekibinden Metehan Ekinci & Behiye Berktuğ şovları ile 10. yılda tüm TangoSiempre ailesini temsil ettiler. Daha nice yıllara diyoruz.”



9. Cyprus Tango Camp, 30 Haziran-3 Temmuz’da olacak

Türkeri ayrıca 9. Cyprus Tango Camp Organizasyonu’nun 30 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Olive Tree Otel'de gerçekleşeceği müjdesini verdi. Türkeri yine yoğun ilginin olmasını bekledikleri kampta TangoSiempre ailesi ve yine dünya yıldızları ile orkestranın organizasyonda yer alacağını ve hem yurtdışı hem adadaki Türk & Rum toplumlarının katılımları ile gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.