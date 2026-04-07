Talepler iletildi, Gözler hükümette

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan’ın sendikaların Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve hükümetle yapılan görüşmelerde taleplerin iletildiğini açıklamasının ardından gözler hükümetten gelecek yanıta çevrildi.

Edinilen bilgilere göre hükümetin kendi içinde değerlendirme toplantıları yaptığı, sendikaların ise bu görüşmelerin ardından verilecek kararı beklediği öğrenildi.

Talepler arasında EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun serbest bırakılması, hayat pahalılığına göz dikilen kararnamenin geri çekilmesi ve Meclis’te herhangi bir tasarının görüşülmemesi var. Bir diğer en önemli başlıklardan biri ise erken seçim takviminin belirlenmesi.

Hükümet kanadından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yürütülen temasların ardından nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

Bengihan: Talepler karşılanmazsa eylemler sürecek