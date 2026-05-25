Meclis 4 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 4 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı. Söz konusu gecikmenin gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası konusunda UBP Meclis Grubu’nda çıkan tartışmalar nedeniyle yaşanıldığı öğrenildi.

Genel Kurul’a bazı UBP’li milletvekillerinin katılmadığı gözlemlendi. Bahse konu yasa nedeniyle UBP Grup Toplantısı’nda tansiyonun oldukça yükseldiği de gelen bilgiler arasında.

Anımsanacağı üzere gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Meclis’e iade edilmiş, söz konusu yasa Meclis komitesinden hiçbir değişikliğe uğramadan hükümete mensup vekillerin oylarıyla Genel Kurul’a gönderilmişti.

Öte yandan Gazeteciler Birliği, Basın-Sen ve birçok gazeteci Meclis Genel Kurulu salonuna gelerek toplantıyı yerinde takip ediyor.