Bengihan: Talepler karşılanmazsa eylemler sürecek

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve hükümetle yapılan görüşmelerde taleplerini ilettiklerini açıkladı.

Bengihan, talepler arasında EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun serbest bırakılması, kararname’nin geri çekilmesi ve Meclis’te herhangi bir tasarının görüşülmemesi olduğunu belirtti. Bengihan, en önemli başlıklardan birinin erken seçim takviminin belirlenmesi olduğunu ifade ederek, erken seçim tarihinin açıklanmamasının eylemlerin sona ereceği anlamına gelmediğini kaydetti.

Eylemlerin devam edeceğini belirten Bengihan, bu yöndeki kararlılıklarını görüşmelerde de dile getirdiklerini söyledi.