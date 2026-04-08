TALEP NET: HÜKÜMET İSTİFA

12:00 UBP-DP-YDP Hükümeti hayat pahalılığına yönelik çıkarılan yasa gücünde kararnameleri geri çekti. Karar Resmi Gazete'de çıktı.

11:20 TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümet artık iradesini kaybetmiştir. Çok yalan dolan şeyler gördüm ama bunlar kadar yalancı görmedim” dedi.

11:05 Meclis önünde süren eylemlerde KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, hükümetin halkın iradesini görmezden geldiğini belirterek, “Ya istifa edecekler ya da halkın iradesine evet diyecekler” dedi.

10:45 Eylemciler, tabutla birlikte UBP-YDP-DP Hükümeti'nin cenaze namazını kıldı, hakkını helal etmedi. Talep net: Hükümet istifa!

10:30 Genel grevin üçüncü gününde sendikalar saat 10:00'da toplanarak tabutla birlikte Meclis binasına yürüdü. Demir polis bariyerlerinin aşıldığı eylemde "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Genel grev üçüncü gününde. UBP-YDP-DP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin kararname ve yasa tasarısını geri çekmemesi süreci uzattı.

Sendikalar bugün saat 10.00’da yeniden Meclis önünde olacak. Dün yaşanan olaylarda barikatlar aşıldı, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı, biber gazı kullanıldı ve eylemciler Meclis binasına girdi. Müdahale sırasında sendika başkanlarının da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı, CTP milletvekilleri Genel Kurul’u terk etti.

Yaklaşık 9 saat polis hücresinde tutulan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve 3 sendika yetkilisi serbest bırakılırken, sendikalar kararname ve tasarı geri çekilmezse grevin süreceğini açıkladı.

DÜN YAŞANANLAR:

MECLİS'TE TARİHİ GÜN!

NE OLMUŞTU?

Ortadoğu’da yaşanan savaş nedeniyle UBP-YDP-DP Hükümetinin “ekonomik tedbir” gerekçesiyle halkın cebine göz diken yasa girişimine karşı 30 Mart Pazartesi günü sokağa çıkan 62 sendika, örgüt ve birlik Meclis önünde sert polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gün boyu süren genel grev ve arbedede polis biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etmiş, protestocular ise barikatları aşarak Meclis’e girmişti. Tepkilerin odağındaki hükümet ise geri adım atmak yerine süreci oyalayan bir “görüşme masası” kurmuştu. Bu “masadan” uzlaşı çıkmayınca Meclis’te gece saatlerinde Genel Kurul toplanmış, hükümetin ısrarıyla iktidar vekilleri emekçinin hakkını budayacak yasayı geçirmek için çabalamıştı. Ardından sabah saatlerinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclisin açılması için çağrı yapmayacağını, diyalog kurulması için zaman tanınması gerektiğini söylemişti.

Sendikalar ise söz konusu grevleri askıya almıştı.

Ancak saatler sonra Meclis’ten geçirilemeyen hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarısı, yasa gücünde kararnamelerle yürürlüğe girmiş, Başbakan Ünal Üstel ise Bakü'ye gitmek üzere adadan ayrılmıştı.

CTP ve sendikalar geçtiğimiz perşembe günü UBP-DP-YDP Hükümeti'nin çıkardığı Yasa Gücü Kararname'ye ara emri alabilmek için Anaysa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Söz konusu dava 6 Nisan’da sabah saatlerinde görüldü, hükümetin de dinlenmesi amacıyla 9 Nisan'a ertelendi.

Öte yandan Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde gerçekleşen eylemle ilgili polise ifadeye çağrılan sendikacılar hakkında ise dava okunmuştu.

6 Nisan Pazartesi günü Meclis önünde başlayan eylemlerde polisin orantısız güç kullanması, eylemcilere biber gazı ve tazyikli su müdahalesi, sendika başkanlarının tutuklanması, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eylem alanına gelerek hükümet ve eylemciler arasında temaslarda bulunması dikkat çeken gelişmeler arasındaydı.

UBP-YDP-DP Hükümeti, ilgili kararname ve yasa tasarısını geri çekmek yerine temmuz ayında ödenmesi gereken ve haziran ayında oluşacak hayat pahalılığının yarısının, 6 ay süreyle Ocak 2027’ye aktarılması konusunda yeni bir öneri sunmuştu.

Meclis kürsüsünde detayları açıklayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, benzer bir uygulamanın pandemi döneminde de hayata geçirildiğini söylemişti.

Önerinin detaylarına ilişkin bilgi veren Berova, haziran ayında oluşacak hayat pahalılığı oranının brüt maaşlara yansıtılacağını ve buna bağlı olarak yeni bir maaş skalası oluşacağını ifade etti. Bu aşamadan sonra vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkacak net maaş ile mevcut net maaş arasındaki farkın yarısının emanete alınacağını belirten Berova, söz konusu tutarın 2027 yılının ocak ayında oluşacak hayat pahalılığı ve yeni maaş skalasıyla birlikte çalışanlara geri ödeneceğini söylemişti.