MECLİS'TE TARİHİ GÜN

12:52 Bengihan: Talepler karşılanmazsa eylemler sürecek

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve hükümetle yapılan görüşmelerde taleplerini ilettiklerini açıkladı. Bengihan, talepler arasında EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun serbest bırakılması, kararname’nin geri çekilmesi ve Meclis’te herhangi bir tasarının görüşülmemesi olduğunu belirtti.

Bengihan, en önemli başlıklardan birinin erken seçim takviminin belirlenmesi olduğunu ifade ederek, erken seçim tarihinin açıklanmamasının eylemlerin sona ereceği anlamına gelmediğini kaydetti. Eylemlerin devam edeceğini belirten Bengihan, bu yöndeki kararlılıklarını görüşmelerde de dile getirdiklerini söyledi.

12:00 Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: "Sendikalarla görüştüm. Hükümetle de görüşüyorum. Bana 10 dakika süre verin" dedi. Yurttaşlar Genel Kurul salonu önünde bekliyor. Gergin anlar sürüyor.

11:58 Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda eylemcilerin yanına geldi.

11:56 Yeni Meclis binasında tarihi anlar.. Eylemciler UBP'li vekillerin kapısına dayandı! Vekillerin odaları basıldı, kapılar kırılıyor

11:45 "Birlik,mücadele,dayanışma" sloganı atan eylemciler Genel Kurul binasını bastı, polis ile aralarında zaman zaman tansiyon yükseldi. Yaşanan arbede nedneiyle çevik kuvvet de Meclis Genel Kurul'a geldi.

11:40 Eylemciler "Hükümet istifa" sloganlarıyla Meclis binasına girdi.

11:00 Sendikalar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile toplantı yapmak üzere Cumhurbaşkanlığına gidiyor.

10:52 Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman eylemcilerin yanına geldi, "birlik, mücadele, dayanışma" sloganları atıldı.

10.45: Meclis önündeki gergin anlar devam ederken, Genel Kurul'da da tansiyon yükseldi, CTP salonu terk etti.

10.30: Meclis bahçesinde yaşanan arbedede El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, kelepçelendi.

10.00: Eylemciler Meclis'in arkasındaki barikatı aşarak içeriye girmeyi başardı, Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

09.30: Polis ile eylemciler arasında gergin anlar yaşandı, eylemciler, barikatların önünde duran itfaiye araçlarının içindeki suyu boşaltarak itfaiye araçlarını devirmeye çalıştı.

09.15: Meclis dışında gergin anlar yaşanırken, UBP-DP-YDP Hükümeti, yasa tasarılarını geçirmek için Meclis Genel Kurulu'nu açtı.

09.00: Genel grevin devam edeceğinin açıklanmasının ardından birçok yurttaş bugün yine Meclis önünde toplandı, Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına karşı başlatılan genel grev bugün de devam ediyor. Sendikalar, yasa geri çekilene kadar eylemlerin süreceğini açıklayarak yeniden bugün de Meclis önünde olacaklarını duyurmuştu.

Dün binlerce kişi “Hükümet istifa” sloganlarıyla Meclis’e yürürken, eylemciler polis barikatlarını aşarak alana ulaştı, zaman zaman arbede yaşandı ve yaralananlar oldu.

Akşam saatlerinde UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kararname yerine yasa yapılacağını ve hayat pahalılığının ekimde yeniden değerlendirileceğini açıklamış, ancak sendikalar geri adım atmamıştı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bu yasa geri çekilene kadar, eylemlerimize devam edeceğiz” diyerek genel grevin bugün de süreceğini, okulların kapalı olacağını ve Meclis önündeki eylemin devam edeceğini belirtmişti.

“Hedef Meclis’ten geçmemesi”

OLAY NASIL BAŞLADI?

Halkın cebine göz diken yasa girişimine karşı 30 Mart Pazartesi günü sokağa çıkan 62 sendika, örgüt ve birlik Meclis önünde sert polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gün boyu süren genel grev ve arbedede polis biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etmiş, protestocular ise barikatları aşarak Meclis’e girmişti. Tepkilerin odağındaki hükümet ise geri adım atmak yerine süreci oyalayan bir “görüşme masası” kurmuştu. Bu “masadan” uzlaşı çıkmayınca Meclis’te gece saatlerinde Genel Kurul toplanmış, hükümetin ısrarıyla iktidar vekilleri emekçinin hakkını budayacak yasayı geçirmek için çabalamıştı. Ardından sabah saatlerinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclisin açılması için çağrı yapmayacağını, diyalog kurulması için zaman tanınması gerektiğini söylemişti.

Sendikalar ise söz konusu grevleri askıya almıştı.

Ancak saatler sonra Meclis’ten geçirilemeyen hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarısı, yasa gücünde kararnamelerle yürürlüğe girmiş, Başbakan Ünal Üstel ise Bakü'ye gitmek üzere adadan ayrılmıştı.

CTP ve sendikalar geçtiğimiz perşembe günü UBP-DP-YDP Hükümeti'nin çıkardığı Yasa Gücü Kararname'ye ara emri alabilmek için Anaysa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Söz konusu dava dün sabah saatlerinde görüldü, hükümetin de dinlenmesi amacıyla 9 Nisan'a ertelendi.

Öte yandan Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde gerçekleşen eylemle ilgili polise ifadeye çağrılan sendikacılar hakkında ise dava okunmuştu.