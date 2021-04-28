Talat: “Tarihin en kötü dönemi…”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye ile ilişkilerde azami uyum olması gerekirken gelen aşağılayıcı ifadeler ve her alandaki talimatlarla Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘hukuk devleti ve siyasi eşitlik iddiasının’ zarar gördüğünü söyledi.

Talat, son zamanlarda bu ifadelerin hakaret boyutuna ulaştığını belirterek, “Bu hakaretlerin -seçtikleri nezdinde-Kıbrıs Türk halkına yapıldığı gayet açıktır. Hakaretleri şiddetle kınarım...” dedi.

Türkiye ve KKTC arasında sadece Cumhurbaşkanlığı ile hükümetler nezdinde uyumun asla yeterli olmadığına değinen Talat, “Önemli olan halkın Türkiye ile ilişkilerde ne düşündüğü, ne hissettiğidir” dedi.

Talat, bu konuda tarihin en kötü döneminin yaşandığına vurgu yaparak, “Sorumlular bellidir ve yazık etmektedirler” şeklinde konuştu.

Talat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Bu kritik aşamada Türkiye ile ilişkilerimizde azami uyum olması gerekirken Türkiye'den gelen aşağılayıcı ifadeler ve her alanda talimatlarla hukuk devleti ve siyasi eşitlik iddiamız zarar görmektedir. Son zamanlarda bu ifadeler hakaret boyutlarına ulaşmaktadır. Bu hakaretlerin -seçtikleri nezdinde-Kıbrıs Türk halkına yapıldığı gayet açıktır. Hakaretleri şiddetle kınarım...

Bilinmesi gereken önemli husus, sadece Cumhurbaşkanlığı ve hükümetler nezdinde uyum asla yeterli değildir. Önemli olan halkın Türkiye ile ilişkilerde ne düşündüğü, ne hissettiğidir. Ve bu hissiyat, tarihin en kötü dönemini yaşamaktadır. Sorumlular da bellidir ve yazık etmektedirler