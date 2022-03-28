Talat: “Hazırlanan haritalar sanki içinde insan yokmuş gibi hazırlandı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da “Yerel Yönetimler Kaosu” konusunda konuştu.

Talat, bugün bu kürsüde konuşma yapmaya devam etmenin çok anlamsız olduğunu Anayasa’nın ayaklar altına alındığı bugün çelişkiler yaşadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın tehlikeli bir yola girdiğini, “şaka konusu olan Cumhurbaşkanı’nın içinden Koreli KİM’in çıkacağından endişe eder hale geldiğini” kaydetti.

Talat, reformun yaptık oldu anlayışıyla hazırlandığını, kendilerinin halkın bu konudaki endişelerini dile getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Yerel hizmetlerden nasıl yararlanacakları belli olmayan binlerce insanın endişesini paylaştığını söyleyen Talat, hazırlanan haritaların bile sanki içinde insan yokmuş gibi hazırlandığını ifade etti.

Talat, kimseye danışılmadan hazırlanan değişiklik yasa tasarısında önerilerin değerlendirilmesine bile olanak tanınmadığını dile getirerek, hazırlanan yasanın manasızlığını Dikmen’in Girne’ye bağlanması üzerinden anlattı.

Girne’nin personel giderlerini karşılamakta bile zorlandığını, sadece 31 milyon TL KIBTEK’e borcu olduğunu ifade eden Talat, hiçbir mali sıkıntısı olmayan Dikmen Belediyesini bu batak yapıya bağlayarak Dikmen halkının dağın arkasından sağlıklı hizmet almasını beklemenin pek de gerçekçi olmadığını kaydetti.

Talat bu konudaki mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.