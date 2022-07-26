CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman siyasi istikrarsızlığa dikkat çekti “Dangalabişta! Tahterevalliyi kırdılar, döktüler, farkında değiller!” dedi.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Sunat Bey gidecekti, Faiz Bey gitti. Kimilerine göre Ünal Bey gidecek, Sunat Bey gelecekti. Olmadı; Sunat Bey gitti, Ünal Bey kaldı, Alişan Bey geldi.

Bir "istikrar"dır gidiyor! Memleket tarumar, verdikleri zarar her dakika büyüyor ama birileri çıkmaya, birileri inmeye devam... Dangalabişta! Tahterevalliyi kırdılar, döktüler, farkında değiller!

#gördük