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  3. Taçoy: "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz"
Taçoy: "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz"

Taçoy: "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy: "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın programında yaptığı açıklamalarda "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Taçoy, TC ile 1 yıllığına protokol imzaladıklarını belirterek, buradaki amacın bilişim desteği almak olduğunu vurguları,  "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz" dedi.

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