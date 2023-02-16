Taçoy: "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy: "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın programında yaptığı açıklamalarda "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Taçoy, TC ile 1 yıllığına protokol imzaladıklarını belirterek, buradaki amacın bilişim desteği almak olduğunu vurguları, "Sosyal Hizmetler Dairesi'ni TC'ye devretmiyoruz" dedi.
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