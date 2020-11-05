İstifalar gelmeye başladı

UBP’den her iki adayın da adaylıktan çekilmesinin ve kurultayın iptalinin açıklanmasının ardından istifa kararları da gelmeye başladı.

Hasan Solakay, Balıkesir Örgüt Başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

“Buna kundaktaki çocuk kanmaz, yazıklar olsun” diyen Solakay, 16 yıldır üyesi olduğu gençlik kolları başkanlığı, kurultay delegeliği ve yürütmekte olduğu Balıkesir Örgüt Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Örgütlerden toplu istifalar olacağı iddia edilmişti Hatırlanacağı üzere; bugün UBP parti toplantısının sürdüğü sıralarda, pek çok partilinin, o sıralarda alındığı iddia edilen karar üzerine örgütlenerek istifa edeceği söylemlerinde bulunduğu iddia edilmişti.

“Kimse ideolojisi için seçtiklerinin Maskarası değildir. Bizimde bir gururumuz vardır” diyen Solakay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yayında ve Yapımda Emeği Geçen Oy Birliğiyle Garar Alan 19 Bakan ve Milletvekili Abilerime Hakkım Helal Değildir. Böyle Şirin Görünerekten Adaylarımız Geri Çekiliyor Süsü Vermenize Kundaktaki Çocuk Ganmaz. GANMAAZZZ!!!!!Yazıklar Olsun..... - 16 yıldır üyesi olduğum gençlik kolları başkanlığı, kurultay delegeliği ve yürütmekte olduğum Balıkesir Örgüt Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. köy örgütümüzdeki büyüklerime danışmadan, onları etki altına almamak adına bu kararı kişisel olarak aldığım için özür dilerim... - Kimse ideolojisi için seçtiklerinin Masgarası Değildir.Bizimde Bir Gururumuz Vardır,Bu Böyle Bilinsin... İstifa dilekçem L.şa ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu 'na elden tarafımca teslim edilmiştir.”