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Taçoy: “Ölümlü iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı”

Taçoy: “Ölümlü iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy  İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı. Taçoy açıklamasında kazayla ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy  İskele’de meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı. Taçoy açıklamasında kazayla ilgili inceleme başlattıklarını ifade ederek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son derece hassasiyet gösterdiği  iş sağlığı ve güvenliği noktasında denetimlerini  daha da artırdığı bugünlerde  böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı

Bakan Taçoy’un açıklaması şöyle:

“İskele'de 49 yaşındaki  Dündar Arda’nın inşaattan düşerek hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kaza  ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son derece hassasiyet gösterdiği  iş sağlığı ve güvenliği noktasında denetimlerini  daha da artırdığı bugünlerde  böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür.  Dündar Arda’ya  Allah’tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

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