Tabipler Birliği: “İşçilerin kötü koşullarda konaklaması insan hakları ihlalidir"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), bazı işçilerin kötü konaklama koşullarına ilişkin basına yansıyan habere işaret ederek, bunun insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

KTTB Genel Sekreteri ve İnsan Hakları Sorumlusu Prof. Dr. Ceyhun Dalkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta inşaat, turizm ve tarım sektörlerinde önemli sayıda yabancı işçi istihdam edildiği belirtilerek, özellikle göçmen işçilerin kötü konaklama koşullarının insan hakları ve işçi hakları açısından ciddi sorunlar teşkil ettiği vurgulandı.

Bazı işçilerin basına yansıyan yaşam alanlarının “kalabalık, sağlıksız, temel hijyen koşullarından yoksun ve insan onuru ve insan haklarına yaraşmayacak” durumda olduğunun belirtildiği açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) standartlarının işçilerin sağlıklı, güvenli ve insan onuruna uygun konaklama koşullarına sahip olmasını zorunlu kıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “Basına yansıyan işçilerin yaşam koşulları fiziksel ve zihinsel sağlıklarını olumsuz etkilemekte, iş verimliliğini düşürmekte ve iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. Kötü ve insan onuruna yaraşmayan konaklama koşulları, işçilerin genel sağlığını olumsuz etkiler. Bu tür yerlerde yaşayan işçiler, bulaşıcı hastalıklara, kronik rahatsızlıklara ve psikolojik sorunlara daha yatkındır.” denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ciddi denetimler yapması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, “Çalışma izni verilen işçilerin yaşam koşullarını denetlemeli, çalışma izni ile gelen işçiler hakları konusunda bilgilendirilmeli ve onlara destek amaçlı sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Kıbrıs’ın kuzeyinde işçilerin insana yakışır koşullarda yaşama hakkı, adil ve sürdürülebilir bir toplumsal düzenin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu hakların sağlanması, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm toplumun sorumluluğudur.” ifadelerine yer verildi.