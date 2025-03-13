Tabipler Birliği: “2025’in en önemli mesajlarından biri erken teşhis”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), böbrek sağlığını korumak için dengeli beslenmek, ideal kiloya ulaşmak, kan basıncını düzenli olarak kontrol ettirmek, kan şekeri seviyelerini kontrol altına almak, sigara- alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak ve yeterli su tüketmek gerektiğine dikkat çekti.

Birlik Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül, her yıl mart ayının ikinci perşembesinin, “Dünya Böbrek Günü” olarak kutlandığını ifade ederek, bu yılın temasının, “Böbrekleriniz İyi mi? Erken Tespit Edin, Böbrek Sağlığınızı Koruyun” olduğunu belirtti.

2025’in temasının, böbrek hastalıklarını önlemede ve komplikasyonları azaltmada erken teşhisin önemini vurguladığına işaret eden Behlül, kronik böbrek hastalığı başta olmak üzere böbrek hastalıklarının, fark edilmeden ilerleyebilen “sessiz tehditler” olduğunu kaydetti.

Kronik böbrek hastalığının dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Behlül, “Küresel olarak yaklaşık 850 milyon kişinin bir tür böbrek hastalığına sahip olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

“Ülkemizde her yedi kişiden biri böbrek hastası”

Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalıklar için yaptığı tarama çalışmasına göre, ülkede her yedi kişiden birinin böbrek hastası olduğuna işaret eden Behlül, “Böbrek hastalıkları erken teşhis edilip tedavi edilmezse, kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilir ve kalp hastalığı, yüksek tansiyon hatta erken ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

2040 yılına kadar kronik böbrek hastalığının, yaşam süresinden kaybedilen yıllar açısından beşinci en büyük neden olacağının öngörüldüğünü belirten Ahmet Behlül, bunun böbrek sağlığının küresel düzeyde ele alınması gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

“Düzenli taramalar hayati öneme sahip”

Böbrek hastalıkları genellikle belirti göstermeden geliştiği için, özellikle diyabet, hipertansiyon veya ailede böbrek hastalığı öyküsü bulunan yüksek riskli bireyler için düzenli taramaların hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Behlül, şunları belirtti:

“Bu yılın teması, insanların böbrek sağlıklarını korumak için sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini, düzenli sağlık kontrollerinden geçmelerini ve zamanında tıbbi müdahale aramalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Farkındalığı, eğitimi ve erken teşhisi teşvik ederek, böbrek hastalığının küresel yükünü azaltmayı, proaktif önleme ve bakım yoluyla sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.”

Böbrek hastalığı için ana risk faktörlerini, diyabet, hipertansiyon (yüksek tansiyon), kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve ailede böbrek hastalığı geçmişi olarak sıralayan Behlül, rutin testlerin basit, uygun maliyetli ve hayat kurtarıcı olabileceğine, düzenli kontrollerin de hastalığın ilerlemesini önleyebileceğine vurgu yaptı. Behlül, kan basıncı ölçümü, vücut kitle indeksi, idrar testleri ve kan testlerinin ise önerilen testler olduğunu belirtti.