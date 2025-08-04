“Tabanca ve mermiler incelemeye alındı”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmatla yakalanan H.Ç., S.A. ve M.S.A., “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu” ile “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı, 8 gün ek tutukluluk alındı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fırat Uğuroğlu, mahkemede verdiği ifadede, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde H.Ç.’nin bir ağacın köküne 1 adet Kaçkar ARX-3 marka 9 mm tabanca ile şarjörünü ve içinde 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği bıraktığını belirtti.

Uğuroğlu, olay yerine araçla gelen S.A. ve M.S.A.’nın silahı teslim almaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıklarını, H.Ç.’nin ise aynı gün mahkeme emriyle tutuklandığını aktardı.

“Emareler laboratuvara gönderildi”

S.A. ve M.S.A.’nın ikametgahında yapılan aramada ise mutfaktaki dolapların alt kısmındaki plastik bölmenin arkasında saklı 1 adet Retay marka 9 mm tabanca, takılı şarjör içinde 9 adet 7.65 mm fişek ile birlikte 225 adet 9 mm ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulundu. Tüm silah ve mühimmat emare olarak alındı.

Polis, H.Ç.’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadenin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili birçok ifade alınması gerektiğini, balistik inceleme için emarelerin laboratuvara gönderildiğini ve kamera görüntülerinin de inceleneceğini aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

Daha önce mahkeme kararıyla 3 gün tutukluluk emri alınan zanlıların, soruşturmanın selameti açısından 8 gün daha tutuklu kalmaları talep edildi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, üç zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.