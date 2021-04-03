Süveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
Süveyş Kanalı yetkilileri, karaya oturan yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin yeniden açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişlerini tamamladıklarını duyurdu.
A+A-
Ever Given adlı 400 metre uzunluğundaki geminin 23 Mart'ta karaya oturması nedeniyle 400'den fazla gemi kanalın girişinde ve çıkışında mahsur kalmıştı.
Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, deniz trafiğinin artık tamamen açıldığını söyledi.
Yetkililer, yük gemisinin karaya oturmasıyla ilgili soruşturma açtı, ilk bulguların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.
Soruşturmanın sonuçlarının ciddi yasal sonuçları olabilir. Taraflar, gemilerine, kanala verilen zararın ve kurtarma operasyonunun maliyetinin karşılanmasını talep ediyor.
Bu haber toplam 131 defa okunmuştur