"Sütü ne iç ne de dış piyasaya pazarlayabildik"

Ürettikleri sütü satamayan ve dökme noktasına geldiklerini ifade eden hayvan üreticileri isyanda. Son 1 yıldır pandeminin etkilerini en fazla hisseden kesimlerden biri olan hayvan üreticileri, sütü ne iç piyasaya, ne de yurt dışına pazarlayabildiklerini söyledi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: “Keçi sütü hayvancının elinde kaldı. Devlet sütü ucuzlattı, devlet zarar ederken, hayvancı da battı”

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci: “İç piyasa durdu. Pazarlamada daralma yaşanıyor”

KTSO Başkanı Candan Avunduk: “Geçmişte alınması gereken tedbir ve önlemler alınmadı”

Devrim DEMİR

Ürettikleri sütü satamayan ve dökme aşamasına geldiklerini ifade eden hayvan üreticileri isyanda. Son 1 yıldır pandeminin etkilerini en fazla hisseden kesimlerden biri olan hayvan üreticileri, sütü ne iç piyasaya, ne de yurt dışına pazarlayabiliyor.

Türkiye’nin yeniden kapanmaya gitmesi ve Ramazan dolayısıyla hayvan üreticilerinin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydeden Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “İnek sütünün ucuz olması nedeniyle plansız bir şekilde alındı, keçi sütü de üreticinin eline bırakıldı” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, iç piyasada pandemi koşullarının öğrencinin ve turizmin olmayışı nedeniyle günlük tüketilmesi gereken 100 ton sütün engellendiğini söyledi.

KTSO başkanı Candan Avunduk ise, plansızlık sonucu hayvan üreticisinin bu duruma geldiğini ifade etti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Talebe göre üretim planlamak istedik, ilgili yerler geri dönüş sağlamadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, imalatçıların keçi sütünü almadığına değindi. Aylardır ciddi sıkışıklık yaşadıklarını kaydeden Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’na, Süt Kurumu’na pandemi ortamını da dikkate alarak yazı yazdıklarını ancak geri dönüş sağlanmadığını söyledi.

Şubat, Mart ve Nisan aylarının sütün en yoğun olduğu dönem olduğunun altını çizen Mustafa Naimoğulları, “Talebe göre üretim planlamak istedik, oteller, pandemi bahane edildi. Aylardır bu çaresizliği yaşarken, Tarım Bakanlığı bu duruma sadece seyirci kalıyor” dedi.

Büyükbaşa talep arttı, keçi-koyun sütü ikinci planda kaldı

Büyükbaş inek sütünün ucuz olduğu gerekçesi ile talebin çok olduğunu kaydeden Naimoğulları, keçi ve koyun sütünün ikinci planda kaldığını, imalatçının da almak istemediğini kaydetti. Süt imalatçılarının insafına kaldıklarını kaydeden Naimoğulları, “Keçi sütü hayvancının elinde kaldı. Her gün bu sıkıntılar devam ettiği için hayvancı da artık yem alamaz duruma geldi. Devlet sütü ucuzlattı, devlet zarar ederken, hayvancı da battı” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin yeniden kapanması ve Ramazan dış pazarı dondurdu…

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sürekli krizin öne sürülerek hayvancıyı köşeye sıkıştırdıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nde yeniden kapanma ve Ramazan’ın da dış pazarı dondurduğunu söyledi. Naimoğulları, geride bıraktığımız yıl, iç piyasada yüzde 50 süt tüketilirken, bu yıl yüzde 15’lere düştüğünü ifade etti. Türkiye’ye daha ucuz fiyatların da teklif edildiğini kaydeden Naimoğulları, “Türkiye ve Arap pazarında çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız hem Ramazan ayı hem de pandeminin rolü çok büyük” dedi.

“Planlama yapılmadı, süt dökülme aşamasına geldi”

Süt pazarında çok ciddi kargaşanın yaşandığına değinen Mustafa Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’ndan 20 gündür soruna çözüm üretilmesi için adım beklediklerini kaydetti.

Sorunlarına çözüm üretilmediğini ifade eden Naimoğulları, hayvancının duvara tosladığına, birçok hayvancının iki günde bir süt sağdığına dikkati çekti. Hellim tescilinin ortada olduğu bir dönemde özellikle keçi ve koyun sütünün dökülme noktasında olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, “Plansız davranıldığı için keçi sütü alınmıyor, inek sütüne rağbet var. Planlama yapılmadı. Eğer bir çalışma takvimi yapılsaydı, bu kadar sıkıntı yaşamayacaktık. Üretici gelinen bu aşamada ne yapsın? Süt işleme tesisi kurulsun, sürekli kriz bahane ediliyor. Sütü dağıtma noktasına geldik, bu saatten sonra üretici sütü dökecek” dedi.

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci:

“İç piyasa durdu. Pazarlamada daralma yaşanıyor”

Süt krizinin yaşandığı bir süreç yaşandığını kaydeden Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, iç piyasada da ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Turizm ve öğrenci yokluğuna dikkati çeken Deveci, “Pandemi nedeniyle iç piyasada ciddi bir durgunluk söz konusu. Turizm ve öğrenci yokluğunun yanı sıra, ülkede insan azlığı ciddi sıkıntılar yaratıyor. Günlük 100 ton sütün bu sıkıntılar nedeniyle iç piyasada tüketilemiyor” dedi

“Türkiye pazarı da durma noktasına geldi”

Deveci, pazarlama sisteminde fazladan 100 ton süt olduğunu bunu Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderdiklerini kaydetti. Ramazan ayı ve Türkiye’de yaşanan genel kapanmanın sütü pazarlamada engel olarak ortaya çıktığını kaydeden Deveci, “Hayvancılıkta sütün pik yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz, bu süreci de son 1 yıldır aynı şekilde götürmeye çabalıyoruz. Arap pazarı da bizim için önem teşkil ederken orada da Ramazan ayının oluşu pazarda daralmaya neden oldu” şeklinde konuştu.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

“Geçmişte alınması gereken tedbir ve önlemler alınmadı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Mart 2020 yılından bu yana dinamik sektör olan hayvancılıkla ilgili hem odanın, hem de Tarım Bakanlığı ve Süt Kurumu’nun ciddi özverili çalışma yaptığını söyledi. Gelinen noktada geçmiş günlerde alınması gereken önlem ve tedbirlerin, öngörünün yapılmaması nedeniyle bugün sektörde ciddi sıkışıklıklar yaşandığını söyledi.

Avunduk, Ocak ve Şubat aylarında planlama yapılıp ileri görülseydi bu sürecin sakin atlatılacağını belirterek, “Piyasada talep ve arz oluşturulması için tedbir alınması gerekirdi. Her şeyi almaya, satmaya bağlayarak imal ve ihracat yapılmasını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oda başkanı Avunduk ülkede üretilen üç çeşit süt olduğunu belirterek koyun, keçi ve inek sütü üretildiğini, çiftliklerde ağırlıklı olarak inek sütü toplandığını belirtti. Büyükbaş hayvan sütlerinin daha kolay toplandığına dikkati çeken Avunduk, küçükbaş keçi ve koyun sütlerinin ihmal edildiğini kaydetti.

Hellim tescilinin AB süreci içinde koyun keçi sütünün ne kadar önemli ve arttırılması gerektiği konusuna da değinen Avunduk, birinci olarak keçi ve koyun sütünün alınması gerektiğini ifade etti.

Koyun ve keçi sütünün fiyatlandırılması yapılırken, pazardaki duruşuna nimet ve külfet dengesinin sağlanmasına bağlı olduğunu söyleyen Avunduk, “Bizim sütümüz tek sınıftır. Küçükbaş süte öncelik verilmesi gerekir, iki ve dört ton depolar boşaltılırken, 200 ton litrelik depolar boşaltılmıyor. Sorun bıçak kemiğe dayandığı zaman karşımıza çıkıyor. Çözümünü de o zaman arıyoruz, gelişmiş ülkelerde sorunlar gelemden tadil edilir, bizde sorunlar gelip geçtikten sonra planlar yapılır. 1 Mayıs geliyor, herkes tatil yapmak istiyor. Hayvancılar bunu yapamayacak, üretime devam edecek. Süt alımı için fabrikalarda çalışarak, önerimiz sorunlar gelmeden ileriye dönük çözülmeli” dedi.