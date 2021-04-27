Alınmayan sütü bağışladılar

İskele-Karpaz üreticileri ellerinde kalan sütü dökmek yerine bölge halkına dağıttı. Günlerdir alınması için depolarda beklettikleri sütü dökmek yerine halka dağıtmayı tercih eden üretici, İskele köy meydanında yaklaşık 1 ton keçi sütünü bağışladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bu yaptıklarının’ beceriksizliğe ve üretici düşmanlarına karşı’ tepki olduğunu söyledi.

Naimoğulları: “İmalatçıların insafına bırakıldık”

İskele’de yaptıkları eylemin üreticiye karşı kulak tıkayan Tarım Bakanlığı ve üretici düşmanlarına karşı olduğunu söyleyen Mustafa Naimoğulları, “1 ton sütü dökmeden halka bağışladık. Beceriksizliğe karşı, üretim düşmanlarına karşı bir tepki eylemidir. Bu tepkimiz diğer bölgelerde de devam edecek. Çare üretilmesi için günlerdir yalvarıyoruz, imalatçının insafına bırakıldık” şeklinde konuştu.

50 ton inek sütü bozuldu… döküldü…

Naimoğulları, ülkede binin üstünde keçi sütü üreten olduğuna değinerek, üreticinin muhatap bulamadığından yakındı. Tonlarca sütün dolaplarda bekletildiğini ve bozulma aşamasına geldiğini ifade eden Naimoğlulları, “50 ton inek sütü bozulduğu için döküldü. Tankerler, depolar süt dolu ama sesimizi duyan yok. Bu bir başlangıçtır, bir iki gün içinde Girne kapısında aynı şekilde halka süt dağıtacağız” dedi.