Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Aralık 2024 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, kuruma süt veren 575 üretici için çiğ süt bedeli olarak toplam 148 milyon 233 bin 154.78 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.