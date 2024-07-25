Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’na, 1 - 15 Haziran devresinde küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt veren üreticilere bedelleri bugün ödendi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Haziran 2024 döneminde SÜTEK’e süt veren 722 üretici için 141 milyon 246 bin 554 TL’lik süt bedeli bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.