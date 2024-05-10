Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 712 üretici için toplam 151 milyon .435 bin 995 Tl banka hesaplarına yatırıldı.