Süt bedelleri ödendi
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Mayıs devresi küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiğ süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.
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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Mayıs devresi küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiğ süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, 1-15 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 877 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 20 milyon 355 bin 345 TL’nin bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.
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