Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Mayıs devresi küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiğ süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 1-15 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 877 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 20 milyon 355 bin 345 TL’nin bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.