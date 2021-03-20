“Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, İstanbul'da protesto edildi
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İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı bugün İstanbul'da protesto edildi.
Eylemde sık sık “Susmuyoruz Korkmuyoruz İtaat Etmiyoruz”, Asla Yalnız Yürümeyeceksin”, “Hak, Hukuk, Adalet” “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Susma Haykır Eşcinseller Vardır” sloganları atıldı. Mor bayraklar ve gökkuşağı bayrakları taşındı.
Yapılan konuşmada sık sık “Kadınların İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediği” belirtildi. Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken katılanları eylem alanına, üstleri aranarak aldı.
Protestonun sona ermesinin ardından kalabalık sloganlar atarak Kadıköy sokaklarına dağıldı.
Kaynak: BBCTÜRKÇE
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