Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin organizasyonuyla kadınlar bir araya gelerek, "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" dedi.

Yenikent’te IOS Cafe’de gerçekleşen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Yoğun bir kalabalık ve coşkuyla geçen buluşmada, “Yerelden genele eşitlik" vurgusu da öne çıktı. Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda tam teşekküllü tek yapı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tüm birimleri ile hayata geçireceğiz.” dedi.

Doğuş Derya ise ilk 24 ayda adım adım hayata geçirilecek eşitlik politikalarını detaylı şekilde aktardı.

Şensoy: Bizi birleştiren, adaletsizliğe karşı vicdan ayaklanmamızdır

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy, konuşmasında geçmişte “Yeter artık!” diyerek ortaya koydukları değişim iradesini hatırlatarak, bugün de aynı kararlılıkla bir araya geldiklerini vurguladı. Değişim için yeniden geri sayımı başlattıklarını belirten Şensoy, “Bizi birleştiren, adaletsizliğe karşı vicdan ayaklanmamızdır” diyerek bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Derya: Bakım odaklı bir ekonomiyi ve kamucu politikaları getirerek eşitliği sağlayacağız

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya da konuşmasında, Sırbistan, İspanya, Fransa gibi ülkelerde adaletsizliğe karşı yükselen halk hareketlerinde gençlerin ve kadınların öncü rol üstlendiğini belirtti. Konuşmasının devamında ülkede yaşanan sorunların toplumda büyük bir yorgunluk yarattığını ifade eden Derya, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda eşitliğini sağlamak için hazırladıkları politikaları aktardı. Derya, şu şekilde konuştu;

“Bakım odaklı bir ekonomiyi getirerek kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği sağlayacak adil kamucu politikaları yürürlüğe koyacağız. İlk 24 ayda eşitlik politikaları adım adım hayata geçirilecek. Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalarının uygulanması için ilk 24 ayı kapsayan somut bir takvimi hazırladık. Buna göre ilk altı ayda iki yıllık Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı hazırlanacak. İlk dokuz ayda Ekonomik Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Bakım Hizmetleri Eylem Planı oluşturulacak. İlk 12 ayda ise TOCED şubelerinin personel ihtiyacı münhallerle tamamlanacak. İlk 24 ayda da her ilçede bir ŞÖDAM kurulacak”

Yerel yönetimlerde de eşitliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Derya, “Yerelden genele eşitlik için yürüyeceğiz” dedi.

İncirli: Kreş ve bakım masraflarının yükü hafifleyecek

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de konuşmasında ülkede yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin gençlerin memleketlerine duyduğu güveni sarstığını belirten İncirli, “Ama biz o güveni yeniden oluşturacağız” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde herkese eşit ve adil davranacaklarını vurgulayan İncirli, “Size söz veriyoruz. Dürüst bir yönetim kuracağız” diye konuştu. Sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerini güçlendireceklerini, hayat pahalılığıyla mücadele ederek yurttaşların alım gücünü koruyacaklarını belirten İncirli, “Kamusal bakım hane bütçesini doğrudan rahatlatır. Bakım masrafının yükü hafifleyecek” dedi. İnsan onuruna yaraşır şekilde herkse eşit hizmet edeceklerini söyleyen İncirli, “Bu memleket hepimize emanettir ve sahip çıkacağız. Biz bu ülkeyi yönetmeye insanların omuzlarındaki yükü hafifletmek için talibiz” diye konuştu.

“Ekonomik Eşitlik ve Bakım Hizmetleri Eylem Planı uygulamaya koyacağız”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, sosyal adaletin ve insan haklarının ayrılmaz parçası olduğunu ifade eden İncirli, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin bütün birimleriyle etkinleştirilmesinin, ekonomik eşitliğin güçlendirilmesinin ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması CTP'nin yeni dönem programında yer aldığını söyledi. İncirli, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda tam teşekküllü tek yapı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tüm birimleri ile hayata geçireceğiz. Ekonomik Eşitlik ve Bakım Hizmetleri Eylem Planı uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Soyalp: Gönyeli-Alayköy’de kadın dostu bir belediyecilik yaratacağız

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, konuşmasında kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi karar alma mekanizmalarında da eşit söz hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı. “Yerelde de genelde de kadının sesini, kadının neler yapabileceğini, eşit oluşunu göstereceğiz” diyen Soyalp, CTP’nin hem yerel hem de merkezi yönetimde kadın odaklı politikalar izleyeceğini belirtti. Soyalp, “Politikalarımız hem yerelde hem genelde kadın odaklı olacak. Gönyeli-Alayköy’de, kadın dostu bir belediyecilik yaratacağız” dedi.

“Hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek”

Gönyeli-Alayköy’de hayata geçirecekleri projeleri de açıklayan Soyalp, “Gönyeli-Alayköy’de ŞÖDAM oluşturacağız. Hiçbir kadın Gönyeli’de Alayköy’de, Kanlıköy’de kendini yalnız hissetmeyecek” diye konuştu. Kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Soyalp, “Belediye kreşleri oluşturacağız. Yaşlı bakım evleri oluşturacağız ve kadının iş yaşamına katılımını artıracak politikalarla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.