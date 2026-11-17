Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Çarşısı’nda esnafla bir araya geldi. Kansoy’a ziyaretlerinde milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer eşlik etti.

Çarşıdaki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Kansoy ve beraberindeki heyet, esnaf ve bölge halkıyla sohbet ederek CTP’nin seçim bildirilerini dağıttı. Ziyaretlerde esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, çarşıdaki ticari hareketliliğin azalması ve Güzelyurt’un ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik beklentiler ele alındı.

Güzelyurt Çarşısı’nın kentin ekonomik ve sosyal yaşamının merkezinde yer aldığını belirten Kansoy, çarşının yeniden canlandırılmasının yeni dönemin öncelikleri arasında olacağını vurguladı.

Kansoy, “Güzelyurt’un yeniden ekonomik canlılık kazanması, esnafımızın güçlenmesi ve kent merkezimizin hak ettiği değere ulaşması için kapsamlı bir değişime ihtiyaç var. Çarşımızı yalnızca alışveriş yapılan bir alan olarak değil, sosyal yaşamın, kültürün ve ticaretin buluştuğu canlı bir kent merkezi olarak yeniden düzenleyeceğiz” dedi.

Yeni dönemde esnafla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Kansoy, Güzelyurt’un sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek projeleri hayata geçirmek için hazır olduklarını belirtti.