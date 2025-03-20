“Sürece katkı vermeye hazırız”

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Doruk Günalp, Cenevre’deki görüşmelerde alınan İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi kurulması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Doruk yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi kurulmasına ilişkin gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Doruk Günalp, kurulacak komitenin, Kıbrıs’ta gençleri ilgilendiren problemlerin tespit ve çözümünde etkin olabilmesi için, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum gençlik sivil toplum örgütlerinin kuruluş aşamasında faal ve doğrudan katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere gençlik arasında köprü görevi görebilme potansiyelini taşıyan bu inisiyatifin somut adımlarla kuvvetlendirilmesi çağrısında bulunan Günalp, bu doğrultuda yetkililere destek vermeye ve Kıbrıslı Rum mukabil çatı gençlik organizasyonu ile iş birliği görüşmelerine hazır olduklarını kaydetti.