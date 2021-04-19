Şüpheli hareketleri ele verdi

Demirhan bölgesinde aracı içinde şüpheli hareketler sergileyen İ.Ç’nin üzerinden uyuşturucu çıktığı belirtildi. Polis, zanlının ilk suçu olmadığını ifade ederek tutukluluk talep etti.

Demirhan bölgesinde meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ. Ç. teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı İ. Ç.’nin Demirhan bölgesinde 10 Nisan 2021 tarihinde, JP 204 plakalı araç içerisinde şüpheli hareketler sergilemesi sonucu alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 5 gram 11 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti. Sakallı, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 14 paket şeklinde aynı gün Mağusa’da zanlı M.Ö.’den bin 400 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini dile getirerek, zanlının 10 Nisan tarihinden bu yana polis müdürlüğünde tutuklu olduğunu ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığına işaret eden Sakallı, zanlının benzer suçlarının bulunduğunu ve daha önce işlediği uyuşturucu suçundan dolayı teminata bağlı olduğunu bildirdi. Sakallı, serbest kalması durumunda benzer suçları işlemeye devam edebileceğine dikkat çekerek, zanlının davaları görüşülünceye dek Merkezi Cezaevi’nde beklemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 ayı geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.