Şüpheli görülerek arandı, üzerinde uyuşturucu bulundu

Şüpheli görülerek aranan ve üstünde uyuşturucu madde bulunan D.O.U tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının ‘Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Tasarruf’ suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Nisan saat 14:15 raddelerinde, Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Omağ sitesi Kermiya-Lefkoşa'da şüpheli vaziyette tespit edilen zanlı D.O.U’nun üzerinde yapılan kontrolde, üç ayrı paket halinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili zanlıdan yapılan soruşturmalarda, tasarrufunda bulunan maddeleri 22 Nisan’da Lefkoşa'da, tanımadığı bir şahıstan 1.500 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığının, konu maddeler içerisinden bir kısmını kendisi içerek tükettiğinin öğrenildiğini söyledi. Tahkikatın devam ettiğini belirten polis, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.