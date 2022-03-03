Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de yaptığı açıklamada, belediyelerin birleştirilmesi için yasa tasarısının Mart sonunda hazır olabileceğini söyledi.

Sucuoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "28 belediyenin toplam borcu 600 milyondur. Böyle bir çerçevede belediye başkanlarının büyük bir kısmı borçla, zorlanarak belediyeleri yönetmeye çalışıyor. Bu küçücük ülkede 5000 – 3000 nüfuslu yerlerde nasıl belediyecilik yapılabileceği 2008 yılından beridir tartışılıyor. 12 veya 13 bölge olarak düşünüyoruz. Amaç, 12 veya 13 ayrı bölgede belediyelerin birleştirilmesi ve bunun sonucunda da sürdürülebilir yapıyı kazandırmaktır.

Burada sayıdan ziyade belediyelerin tekrardan ayağa kalkabileceği, sürdürülebilir olacağı, personel yapısının tekrardan ele alınacağı, özlük haklarının tekrardan düzenleneceği bir yapıdır. Dünyanın yaptığını biz çok geç yapıyoruz. Bunu dünyada ilk yapan biz değiliz. Bu süreçten sonra belediyeler çok güçlenecek.

Bu hızla gidersek Mart sonuna yasa hazırlanır. 12 veya 13 belediyeyle seçime gideriz sıkıntı yok. Ama yasal sürecin uzaması olasılığı varsa, 1-2 aylık bir erteleme de söz konusu olabilir. Eğer iyi yönde bir hareket tarzı olacaksa, böyle bir adım atılabilir. 28 belediyeyle bir seçime girerseniz 4 yıl daha bu böyle gidecektir. 4 yıl daha yaşanan sıkıntılar devam edecektir."

Sucuoğlu’ndan kabinede değişim yorumu: “Dedikodulara gülüp geçiyoruz”

Başbakan Sucuoğlu, kabinenin değişeceğine dair söylentilere “Dedikodulara gülüp geçiyoruz” diye cevap verdi.

Sucuoğlu bakanların performansa göre değişip değişmeyeceğini ifade ederek, 3 ayda bir anket yapacaklarını söyledi. Sucuoğlu şunları söyledi:

“Bakanlar Kurulu listesini verirken bu kabinenin 5 yıllık bir bakanlar kurulu olmadığını söyledim. Bizim 24 tane, halkın önünde destek alan arkadaşlarım var. Hepsinin eşit hakkı vardır. Gerekirse tabii ki değiştirilir. Burada performans ve halkın memnuniyeti önemli. 3 ayda bir anket yapacağız. İşi olsun veya olmasın kapı vatandaşa kapanmayacak. Bunun da sorumluluğu bakanlar, müsteşarlar ve müdürlerdir”