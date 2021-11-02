UBP-DP görüşmesi: Önemli yasalar onaylandıktan sonra seçimi yapacağız

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, heyetiyle birlikte DP'yi ziyaret etti, görüşmeden erken seçimin erken zamanda yapılmasına ilişkin mutabakat çıktı.

DP genel merkezinde yer alan görüşmeden sonra açıklamalar yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bazı önemli yasaların erken seçimden önce geçirilmesi konusunda uzlaşı içinde olduklarını vurguladı.

UBP heyetini DP'de Genel Başkan Fikri Ataoğlu karşıladı. Toplantıya Milletvekili Koral Çağmam, MYK Üyeleri Hasan Tosunoğlu, Ali Tunçtaşlı, Hayri Orçan ve Özel Kalem Müdürü Hande Kayasal Çelikden katıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Fikri Ataoğlu “Bazı elzem yasaların seçimden önce onaylanmasını konuştuk. Ancak esas konuştuğumuz konu erken seçimdir” dedi.

Fikri Ataoğlu bir gazetecinin geçiş hükümetinde yer alacak mısınız sorusuna “Elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye yanıt verdi.

Ataoğlu ayrıca "Erken seçime DP olarak sıcak bakıyoruz. 26 Aralık tarihini söylemiştik ancak Ocak ayı içerisinde olmasına da sıcak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Faiz Sucuoğlu ise “Erken seçimin tarihini konuştuk. Şu anki durumu ülke kaldırmıyor. Meclis miadını doldurmuştur, erken seçim gerekliliktir” diye konuştu.