Sucuoğlu: "Ülkeyi bir erken seçim bekliyor..."

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında erken seçime işaret etti.

Sucuoğlu, DP ve YDP’nin almış olduğu karara işaret ederek, “Söyleyecek bir şey yok. Sabah bir şey yoktu ne olduysa öğleden sonra oldu” dedi.

Sucuoğlu, “Erken seçim görüntüsü var. Ülkeyi bir erken seçim bekliyor...” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu yarın UBP MYK’nın toplanacağını da dile getirdi.