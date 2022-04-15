Sucuoğlu ülkeye döndü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün gittiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Sucuoğlu ile birlikte Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra Maliye Bakanı Sunat Atun ile teknik heyet de ülkeye döndü.

Başbakan Sucuoğlu’nu, Ercan Havalimanı’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer karşıladı.

Sucuoğlu, ülkeye döndükten sonra basına açıklama yapmazken, Ankara’dan ayrılmadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara’dan yeni sorumluluklarla ülkeye döneceklerini, imzaladıkları protokolün gereğini yerine getirmenin görevleri olduğunu belirtmişti.

Başbakan Sucuoğlu, “Elimizdeki imkanları en iyi şekilde ve herkese eşit hizmet sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Temaslarımızla ilgili her şeyi şeffaf bir şekilde meclisteki arkadaşlarımızla da paylaşacağız.” ifadelerini de kullanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmüş ve dün 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’ne imza koyup ortak basın açıklaması yapmıştı.