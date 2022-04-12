Sucuoğlu, parti başkanlarıyla görüşüyor

Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti bulunan beş siyasi parti başkanı, belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Meclis’teki çalışma odasında yer alan toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlanan ancak yaşanan gerginlik sonrası askıya alınan belediyelerin birleşmesine ilişkin yasal düzenleme konusunda bir uzlaşı zemini aranacak.

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