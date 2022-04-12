‘Yerel Yönetim Reformu’ için ÖNERİLER MASADA

CTP için madde madde ‘belediye reformu’:

Belediyelerin görev ve yetki sorumlulukları artırılmalı,

Mali ve idari yapıları güçlendirilmeli, devlet katkısı artırılmalı,

Denetim mekanizmaları yasal statüye kavuşturulmalı,

Çalışanların toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan hakları korunmalı, statü ile intibakları net olarak belirlenmeli,

Merkezde olan bazı yetkiler, yerel yönetimlere devredilmeli,

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartına bağlı olarak belediyeler özerkleştirilmeli.

Nüfus, yüzölçümü, coğrafik sınırlar, yerinden kalkınma ve ekonomi, kültürel yapı gibi kriterler dikkate alınmalı.

HP için madde madde ‘belediye reformu’:

Ad-Hoc Komite kurulmalı,

Fizibilite çalışması yapılmalı,

Halkla istişare edilmeli,

Belli kriter çerçevesinde tanımlama yapılarak, yerel yönetim güçlendirilmeli,

Bölgelerin nüfusu, doğal ve finans kimliği göz ardı edilmemeli.

Ayşe GÜLER

‘Belediye reformu’ siyasette ilk sıraya yerleşti; kriter çalışmasında sona gelinirken, gözler siyasi parti başkanlarının bugünkü toplantısına çevrildi.

İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi’nin geçtiğimiz haftaki gergin toplantısının ardından çalışma başlatan muhalefet partileri, hazırladıkları ayrıntılı raporu bugün Başbakan Faiz Sucuoğlu’na sunacak.

Sürece ilişkin yol haritası ise toplantı sonrasında belli olacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün belediye reformuna ilişkin çalıştay düzenledi, uzmanlarla konuyu masaya yatırarak, çalışma hazırladı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel yönetimin demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi,

belediyelerin görev ve yetki sorumluluklarının artırılması, mali ve idari yapılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu ise belediye reformuna ilişkin Ad-Hoc Komite kurulması gerektiğini dile getirerek, bu konuda fizibilite çalışmasının şart olduğunu ifade etti.

Öte yandan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, siyasi parti başkanlarının bugün yapacağı toplantı sonrasında yol haritasının da belirleneceğini kaydetti.

Berova, “Belediyeler reformu mutlak gereklilik. Bu düşüncenin karşısını söyleyeni görmedim” dedi.

Yerel seçimden önce reform paketinin hayata geçmesine yönelik düşüncesini yineleyen Berova,

“4 yıl daha kaybedemeyiz” şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Öncelikle yerel yönetim güçlendirilmeli”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel yönetimlerin demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi,

“Halka en yakın birimler olan belediyeler halkın ihtiyaçlarını karşılamakla, halka nitelikli ve etkin hizmet götürmekle mükelleftirler” dedi.

Bu nedenle yerinden yönetimin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Sorakın, yapılacak reformda toplumun hizmet alımında ne tür kazanımlara sahip olacağını bilmesi gerektiğini belirtti.

Sorakın, belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının iyi tanımlanması ve artırılması, mali ve idari yapılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, aynı zamanda gelir kaynaklar ile devlet katkısının artırılmasının şart olduğunu belirtti.

Belediyelerin denetim mekanizmasının yasal statüye kavuşturulması ve şeffaf olması gerektiğini dile getiren Sorakın, çalışanların toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan haklarının korunması ve statü ile intibaklarının net olarak belirlenmesinin önemine değindi.

Aynı zamanda merkezde olan bazı yetkilerin, yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini de ifade eden Sorakın, belediyelerin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartına bağlı olarak özerkleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra belediye sayıları da gündeme gelebilir. Ancak belediye sayıları konuşulurken bazı kriterler dikkate alınmalı” diyen Sorakın, şöyle devam etti: Nüfus, yüzölçümü, coğrafik sınırlar, hizmet kapasitesi, yerinden kalkınma ve ekonomi, aidiyet duygusu, kültürel yapı gibi… Kriterler dikkate alınmalı. Hükümet işe tam tersten başlıyor. Hiçbir kriter dikkate alınmada önce belediye sayısını azaltıp, azalan belediye sayısı üzerinden yerel yönetimleri güçlendirmeye çalışıyor. Bu yanlıştır. Öncelikle yerel yönetimleri güçlendirecek çalışmalar yapılmalı ve ardından halka en etkin ve verimli hizmeti götürebilecek belediye sayısı konuşulmalı.

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu:

“Ad-Hoc komite kurulmalı, fizibilite çalışması yapılmalı”

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, belediyelerin sayısının belirlenmesinin ‘sonuç’ olması gerektiğini, hükümetin en sonda yapması gerekeni en başta yaptığını belirtti.

Tokatlıoğlu, belediye reformuna ilişkin Ad-Hoc Komite kurulması gerektiğini söyledi.

Bu konuda fizibilite çalışmasının şart olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, halkla istişarenin önemine değindi.

Tokatlıoğlu, belli kriter çerçevesinde tanımla yapılarak, yerel yönetimin güçlendirilmesi gerektiğine de değindi.

“Örneğin belli bölgelerde cittaslow belediyelerin özellikleri düşünülmedi” diyen Tokatlıoğlu, “Finans kimliği, doğal kimliği, nüfusu göz ardı edildi” şeklinde konuştu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova:

“Başkanların görüşmesine göre süreç şekillenecek”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, siyasi parti başkanlarının bugün yapacağı toplantı sonrasında yol haritasının da belirleneceğini kaydetti.

Berova, “Belediyeler reformu mutlak gereklilik. Bu düşüncenin karşısını söyleyeni görmedim” dedi.

Yerel seçimden önce reform paketinin hayata geçmesine yönelik düşüncesini yineleyen Berova,

“4 yıl daha kaybedemeyiz” şeklinde konuştu.

Berova, başkanlar düzeyindeki toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde de kendi içlerinde değerlendirme yapacaklarını söyledi.

“Yasa tasarısı hazırlanırken, dünyada da öne çıkan iki ana kriter dikkate alındı; nüfus ve yüzölçümü…” diyen Berova, şöyle devam etti: “Yasa tasarısı Meclis’e 13 belediye oluşumu ile geldi.

Burada nüfus yüzölçümü kriterleri dikkate alındı. Ancak biz baştan retçi tavırla karşı karşıya kaldık.”