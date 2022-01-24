Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, açıklanan gayri resmi YSK sonuçlarına partisinin 25 Milletvekilinden 24 vekile düştüğü gerekçesiyle, itirazda bulunacaklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, özellikle karma oyların yeniden sayılması için itiraz kararı aldıklarını ve avukatları aracılığıyla itirazda bulunacaklarını ifade etti.

“Herhangi bir ön yargımız yok, tüm partilere yakınız”

Sucuoğlu, “Karmaya itiraz kararı aldık, tekrardan sayılmasında fayda var” dedi.

Hükümet kurma çalışmalarına hemen başlayacaklarını anlatan Sucuoğlu, tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olduklarını belirterek, “Herhangi bir ön yargımız yok, tüm partilere yakınız, görevi alıp hemen parti ziyaretlerine başlayacağız.” şeklinde konuştu.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, "Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz." dedi.

Sucuoğlu, dün yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk özel röportajını Anadolu Ajansı'na (AA) verirken ekonomi, Türkiye ile ilişkiler ve atmayı planladıkları adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin ardından bu sabah açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, UBP oyların yüzde 39,54'ünü alarak seçimi birinci parti olarak tamamladı ve 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'nde 24 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazandı.

Sucuoğlu, bu sonucun demokrasinin bir zaferi olduğunu, Kıbrıs Türkü'ne yakışır bir şekilde yaklaşık bir aydır seçimle ilgili yoğun toplantılar ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Çok şükür hiçbir gerginlik ve sıkıntı yaşanmadı. Hep söylüyorum bu da bizim zenginliğimiz." diyen Sucuoğlu, seçim sonuçlarının UBP'nin gücünü gösterdiğini kaydetti.

Sucuoğlu, yaşanan zor süreçte ekonomik anlamda daralma yaşandığının altını çizerek, pandeminin yan etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de hissedildiğini belirtti.

Salgın sürecinde ülkedeki hizmet sektörleri olan turizm ve yükseköğrenimin büyük yaralar aldığına dikkati çeken Sucuoğlu, "Bu tarz daralmaları biz daha önce de yaşadık. Eminim ki önümüzdeki süre içerisinde kuracağımız yeni hükümetle birlikte bunun da üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, geçen hafta ziyarette bulunduğu Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, genel olarak ekonomik konuların ele alındığını hatırlattı.

"Biz belki iki devletiz ama tek milletiz"

Türkiye ile KKTC ilişkisine değinen Sucuoğlu, "Türkiye, her sıkıntılı süreçte KKTC'ye karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan yardım etmiştir, yardım etmeye de devam edecektir. Çünkü küçük bir ülkeyiz, çok hızlı bir şekilde müspet ve menfi yönde etkilenen bir ekonomimiz var, hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomi. Dolayısıyla biz bu süre içerisinde Ankara ile ana vatan ile çok daha yoğun mesai ayıracağız. Bu problemleri Ankara'nın, ana vatanın yardımı, katkısı ve tecrübesiyle kolay bir şekilde çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, Türkiye ile kaderlerinin ve geleceklerinin ortak olduğunun altını çizerek, "Biz belki iki devletiz ama tek milletiz, hiçbir ayrı gayrımız yoktur. Kendimizi hiçbir zaman Türk ulusundan farklı bir yere ne koyduk ne de öyle bir düşüncemiz var. Biz Türk ulusunun güneydeki bir parçasıyız, yani Akdeniz'deki bekçisiyiz. Mavi Vatan'ın tam ortasında hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin çıkarlarının bekçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz Sucuoğlu, UBP'nin iki olmazsa olmazının bulunduğunu vurgulayarak, birincisinin "KKTC'ye inanmak, ikincisinin Türkiye'ye olan bağlılık ve sevgi olduğunu" dile getirdi. Sucuoğlu, bu iki maddenin partisinin çatısını oluşturduğunu dile getirdi.

UBP'nin her zaman ülkenin en büyük partisi olmayı başardığını kaydeden Sucuoğlu, "UBP olarak Türkiye ile ilişkiler bazında da ana vatan Türkiye ile en üst seviyede ve kalitede ilişkilerimizi hep sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz, siyasette istikrar yoksa bunu ekonomideki istikrara çevirmeniz mümkün değildir. Birinci şart siyasi istikrardır." dedi.

Sucuoğlu, parti olarak tek başına iktidarı hedeflediklerini, ülkedeki küçük partilerin barajın altında kalmasıyla Cumhuriyet Meclisi'nde çoğunluğu yakalayabileceklerini ancak bu seçimde 3 partinin yüzde 5 barajını geçtiği için en fazla 25 milletvekili çıkarabileceklerini söyledi.

"Bize yakın, bir koalisyon ortağıyla önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz"

Başbakan Sucuoğlu, hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunurken "Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz. Hedef, ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC'yi yaratmaktır. Ekonomik olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı başardığımız gün, çok şeylerin ülke içerisinde müspet yönde değişeceğinin bilindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bu vizyonunu paylaştığını hatırlatan Sucuoğlu, "Fuat Bey'e, 'seçimden ve hükümeti kurduktan sonra bir bacağımız Lefkoşa'da ama diğer bacağımız da Ankara olacak' dedim. Tabii ki Fuat Bey, 'memnuniyetle' ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte çok daha sıkı ve yoğun temaslarla şu anda KKTC'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden halkımızı ve ülkemizi çıkaracağız. Bizim hızlı bir şekilde yasal bazı değişikliklerle kendi iç düzenlememizi yaparken dıştan da KKTC'ye gelecek olan, özellikle yatırım bazında, yeni sektörel açılımları yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oranında oy aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamadı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde ediyor.

En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.