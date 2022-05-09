Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "isim belirleyin" çağrısının ardından UBP Meclis Grubu bugün sabah saatlerinde toplandı, toplantıda herhangi bir karar üretilmediği öğrenildi.

Toplantıda hükümet kurma çalışmalarında görevi üstlenecek ismin görüşülüp, durum değerlendirmesi yapılması bekleniyordu.

Sucuoğlu sessiz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, toplantı öncesinde YENİDÜZEN'in sorularını yanıtsız bıraktı, açıklama yapmadı.

Açıklama yok

UBP Meclis Grubu'nun toplantısı 2 saat sürdü ve 11.40 sıralarında sona erdi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Meclis 'basına kapatıldı'

Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin kararı uyarınca BRT ve TAK dışında basının Genel Kurul'a alınmayacağı bildirildi.

UBP Meclis Grubu’nda karar yok: “Birkaç gün daha temaslar sürebilir”

UBP Meclis Grubu’nda hükümeti kurma görevini alacak vekille ilgili herhangi bir karar alınmadığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; toplantıda gelinen son aşama değerlendirildi, partinin yaşadığı sıkıntı ele alındı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Çarşamba gününe kadar temasların sürebileceği toplantıda dile getirilirken hükümeti kuracak vekille ilgili kararın hangi yetkili organ tarafından belirleneceği de netleşmedi.

CTP de toplandı

UBP'nin toplandı sıralarda CTP Meclis grubu da bir toplantı gerçekleştirdi.

Sucuoğlu: “2-3, belki de 4 isim de olabilir”