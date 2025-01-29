Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Ö.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 2023 yılında da aynı suçtan teminata bağlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı suçunu kabul ederek, “Islah olmak istiyorum” dedi. Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis: Toplam 86 bin 706 TL sirkat ettiği tespit edildi

Polis memuru Mustafa Hayırsever mahkemede olguları aktardı.

Polis, Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerinde çalışan zanlının, 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 13 makbuzun incelendiğini, son 6 ayda zanlının yaptığı işlemlerle ilgili araştırma yapılıp, ifade alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının çaldığı toplam para miktarının 86 bin 706 TL olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2023 yılı temmuz ayında Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 60 bin TL parayı çaldığı için tutuklanarak, müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlandığını ve tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyebileceğini, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “suçumu kabul ediyorum, ıslah olmak istiyorum” dedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.