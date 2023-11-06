“Suçu Kıbrıs’ta işle, yakalanırsan en kötü memleketine gönderirler”

Gerekli önlemler zamanında alınmadığı, nüfus politikası oluşturulmadığı için ciddi sorunlarla karşılaşıldığını söyleyen Erhürman, “Bu politikanın hayata geçirilmemesinin çok sayıda sonucu var. Bunlar bir tanesi de maalesef hapishanede yaşanan durumdur” dedi.

Yeni açılan hapishanenin bile yetersiz duruma geldiğini belirten Erhürman, “Sonuçları yaşıyoruz… Sonuçları yaşadığımız zaman sanki sebepleri yokmuş gibi sonuçlar üzerinden çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bataklığı mı kurutursunuz, sivrisinekle mi mücadele edersiniz sorusunu anımsatıyor” şeklinde konuştu.

Cezaevindeki insan sayısının neden arttığını sorgulayan Erhürman, “Öğrenciler üzerinden bir sorun yaşıyoruz. Çalışma izinliler üzerinden bir sorun yaşıyoruz. Mülkiyet edinme, oturma izni, vatandaşlık meselesiyle ilgili düzgün önlemler almayıp sorunlar yaşıyoruz. Suç türleri de arttı, fail de arttı, zanlı da arttı. Artmaya da devam edecek. Bir hapishane daha inşa edin, fark etmez, o da dolacak” ifadelerini kullandı.

“Neden aniden gazetelerin tümünde, bir mahkumun bize maliyeti 20 bin TL civarında olduğu yönündeki haberler çıktığını merak ediyordum. Nedenini şimdi anlamaya başladım. Biz tutalım da besleyelim mi gibi bir soru üretilmeye çalışılıyor” diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çözüm olarak da şartlı tahliye sürecinin kısaltılması gündeme getiriliyor. Hapishanede tutmayalım, yollayalım deniyor. Bunun popülizmine katılmayın. Burada ciddi bir risk var. Tamam, kaçak olarak geleni geri gönderelim, bu konuşulabilir. Ama cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var.”

Söz konusu anlayışla, suça eğilimi olan insanların Kıbrıs’ın kuzeyini bir suç cenneti olarak görebileceğini vurgulayan Erhürman, “Bu işin organizatörleri, örgütler derse ki; bu suçu orada işle yakalanmazsan bu parayı al, yakalanırsan en kötü ihtimal uçağa binip memleketine gönderecekler. Bu suçu arttırabilir. Bunlar çok tehlikeli enstrümanlardır” ifadelerini kullandı.