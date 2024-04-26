“Suçlamaları reddediyorum, beton kalitem yanlış hesaplandı”

İsias Otel davasının ikinci duruşması bugün başladı. Mahkemede ilk olarak sanık Ahmet Bozkurt dinlendi. Mahkeme Başkanı Bozkurt’a savunmasına ekleme yapıp yapmak istemediğini sordu.

Mahkeme konuşan sanık Ahmet Bozkurt, “Aleyhimde tespit edilen suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum, inşaatımla beton kalitemle ilgili yanlış hesaplamalar yapılmış. Eklemek istediğim şu anda geçen mahkemede de ifade ettiğim gibi benim mühendislerim, mimarlarım ve hesap uzmanlarım işlerini çok doğru yaptılar hiçbir eksiğimiz yok. Yanlış tespitler var. karot ve diğer malzemelerde bunları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı, Bozkurt’a yönelik, “Kök raporda sizin asli kusurlu olduğunuzu söylediler ne söylemek istiyorsunuz?” diye sordu. Bozkurt ise “Kabul etmiyorum, işimi doğru yaptım. Her türlü malzemeyi fazlasıyla kullandım. 1993 yılında otel inşaatına başladığımda malzemelerimi hassasiyetle seçtim. Betonda da yine öyle” savunmasını yaptı.