Serap ŞAHİN - Adıyaman

İsias Otel davasının ikinci duruşması devam ediyor… Aile avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu mahkemede söz aldı. Sunulan raporlara yönelik uzmanların mahkemede dinlenmelerini talep etti.

Koçoğlu, “Gazi Üniversitesi’nin raporunun yanlış olduğunu açıklamak için bir rapor sunduk. Bu yüzden raporu hazırlayan uzmanların dinlenmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu. Avukat Mehmet Eren de 3 uzman kişinin dinlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, Ahmet Bozkurt’a uzmanların dinlenmesi ile ilgili itirazı olup olmadığını sordu; Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’a da aynı soruları yöneltti. Başkan, sanıkların avukatlarının karar vermesini belirtti.

Mahkemede söz alan sanık avukatlarından Fuat Göktaş “Bu talebin kabul edilmesi, adalet duygusunu sarsar” iddialarında bulundu. Avukat Göktaş, “Bizim uzman görüşü dinlenme talebimiz reddedilirken, karşı tarafın talebinin kabul edilmesi adalete olan duyguyu sarsar” şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı ise uzman kişilerin dinlenmesini 5’er dakika olmak şartıyla kabul etti.

Kararın ardından mahkemeye 5 dakika ara verildi.

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