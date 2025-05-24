“Suç olduğunu bilmiyordum” dedi, cezaevine gönderildi

“Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket” suçundan tutuklanan A.M.C. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının sahte kimlik kullanarak farklı tarihlerde yüklü miktarda altın sattığını ve elde ettiği parayla Kermiya Geçiş Noktası’ndan geçiş yaptığını açıkladı.

Zanlı, altınları iki yıl önce Romanya’dan aldığını ve yasal olmadığını bilmediğini öne sürdü. Mahkeme, zanlının 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Altın satışından 2,5 milyon TL gelir elde etti

Polis memuru Süleyman Manaş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya giden zanlının kendisini başka bir isimle tanıtarak, 2 adet yuvarlak 24 ayar 62 gram ağırlığında altını 177 bin 581 TL karşılığında sattığını söyledi.

Polis, zanlının 11.01.2025 tarihinde ise 12 adet yuvarlak ve kare şekilde olan 24 ayar 461 gram ağırlığındaki altını 1 milyon 323 bin TL karşılığında sattığını açıkladı.

Polis, zanlının 18.01.2025 tarihinde de 14 adet 24 ayar yuvarlak olan altınları 1 milyon TL karşılığı satıp Kermiya Geçiş noktasından geçirerek “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı” harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, 6 adet küçük yuvarlak, 8 adet büyük yuvarlak, 22 ayar altın 6 adet dikdörtgen, 5 adet yuvarlak üzerinde İngiltere kraliçesinin resmi olan 24 ayar altınların tutanak karşılığı emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının 22.05.2025 tarihinde Kermiya Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği esnada derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanında altınları 2 sene önce Romanya'dan aldığını, satmak için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne getirdiğini ve suç olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Cezaevine gönderildi

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Romanya vatandaşı olup, Kıbrıs’ın güneyinde ikamet ettiğini belirterek davalarında hazır bulunması için cezaevine gönderilmesine talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.