Suç işleyip işlemedikleri araştırılacak

Kıbrıs’ın kuzeyine öğrenci vizesi ile gelen ve kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen A.C. ve bir soruşturmada tanık olarak bulunan C.S.’nin toplamda 720 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis,10.12.2024 tarihinde, saat 16:00 raddelerinde, Lefkoşa Şehit Ahmet Russo Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında A.C.’nin yapılan muhaceret kontrolünde, 11 Ekim 2021 tarihinde KKTC'ye öğrenci izni ile geldiğini, 29 Kasım 2023 tarihinden beri 377 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, C.S.’nin ise Demirhan Polis Karakolu’nda “yaralama ve vahim zarar” soruşturması kapsamında tanık olarak bulunduğu esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede bin 343 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlıların bu süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin araştırılması gerektiğini kaydeden polis, zanlıların alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ,2 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.