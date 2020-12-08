Suç işlemek için "gizli ittifak" zanlıları yargıda

Polis, “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak içinde” oldukları tespit edilen bir gruba ilişkin yargı sürecini ilerletti, tutuklanan şahıslar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.S., A.A., R.M.A.S. ve aynı yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan D.H., A.S., B.M.C., F.M.C., J.J.Y.Y., M.N.N.B., P.O., L.P.K.N., H.M.L. ve C.S.O. PCR test sonuçları beklendiğinden mahkeme huzuruna getirilmeyerek gıyaplarında tutukluluk süresi alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlıların Ağır Bir Cürüm işlemek Kastı İle Gizli İttifak suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, 07.12.2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde CÖŞ ekibi Balıkesir köyünde devriyede bulunduğu bir esnada 1001 Airport Mall isimli alışveriş merkezinin yanından geçerken konu alışveriş merkezine girilen yol üzerinde şüpheli vaziyette görülen ZPN 379 plakalı kiralık araçta bulunan N.S., A.A. ve R.M.A.S. ve ayni yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan D.H. A.S., B.M.C., F.M.C., J.J.Y.Y., M.N.N.B., P.O., L.P.K.N., H.M.L. ve C.S.O.'u tespit ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada adı edilenlerin Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak içinde oldukları tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak N.S., D.H.ve A.S’nin gönüllü ifade verdiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak ZPN 379 plakalı araç emare olarak alınmış olup adı edilenler derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.