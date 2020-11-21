Suç işlemek için gizli ittifak kurmaktan yargılanacaklar

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlıların Haspolat’ta “ağır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma” suçlarından yargılandığını söyledi.

Söz konusu kişilerin kaçak yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır, beş zanlının da Haspolat'ta işlenen ağır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma suçlarından yargılandığını söyledi.

Polis 20.11.2020 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Haspolat Sanayi bölgesinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde şüpheli görülen Zanlıların Demirhan Polis karakoluna davet edilerek yapılan sorgularında halen Kıbrıs'ın güneyinde yaşayan Nijerya uyruklu bir şahsın ve bir zanlının, diğer dört zanlıyı yasadışı yollardan güneye götürmek için anlaşıp bu amaç ile Haspolat Sanayi bölgesinde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada bazı zanlıların yaptığı beyanda güneye gitmek için sanayi bölgesine geldiklerini, bir şahsın kendilerini gelip alacağını, güneydeki bir kişinin ise bunu organize ettiğini belirttiğini anlattı.

Ayrıca, polis, bu zanlılardan bazılarının daha sonra ise beyanını değiştirdiğini de kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini halen alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.